Mujinga Kambundji échoue en demi-finales du 100 m

Mujinga Kambundji ne disputera pas la finale du 100 m aux Mondiaux de Budapest lundi soir. La Bernoise a couru en 11''04 en demi-finales, manquant le top 8 pour 0''04.

La championne d'Europe 2023 du 60 m en salle a pourtant réalisé son meilleur chrono de la saison lundi soir. Auteure d'un excellent départ, elle n'est cependant pas parvenue à accélérer suffisamment sur sa deuxième partie de course. Son manque de compétition s'est finalement payé cash.

Deuxième Suissesse présente en demi-finales, Géraldine Frey a signé le 24e et dernier chrono (11''28). Le meilleur temps a été réalisé par Shericka Jackson et par Marie-Josée Ta lou, en 10''79. Sha'Carri Richardson (10''84) et Shelly-Ann Fraser-Pryce (10''89) seront elles aussi de la partie en finale (21h50).

Moser en finale à la perche

Angelica Moser a par ailleurs décroché son ticket pour la finale du concours à la perche, prévue mercredi soir. La Zurichoise a franchi la barre qualificative (4m65) dès sa première tentative, signant ainsi sa meilleure performance de la saison. Elle avait pourtant eu besoin de trois essais à 4m60.

