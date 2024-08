Mujinga Kambundji échoue en demi-finale sur 200 m

Mujinga Kambundji ne disputera pas une quatrième finale olympique individuelle mardi soir à Paris. La Bernoise a craqué en demi-finale du 200 m, signant le 11e chrono total en 22''63.

Brillante 6e samedi sur 100 m, Mujinga Kambundji avait déjà souffert dimanche lors des séries du 200 m, ne passant l'épaule que pour 0''03. Mais cette performance mi-figue mi-raison n'était pas due qu'à l'enchaînement de deux courses en moins de 15 heures.

Auteure d'un bon départ lundi soir, la double championne d'Europe en titre du 200 m a manqué cruellement d'énergie sur les 50 derniers mètres. Son chrono ne lui permettait ainsi déjà plus d'espérer être repêchée au temps avant même le départ de la troisième demi-finale.

'Je suis quand même un peu déçue. J'en voulais plus. Mais j'ai senti que c'était difficile au niveau de l'énergie. J'ai plus galéré que les autres années, et plus que mes adversaires', a expliqué au micro de la RTS Mujinga Kambundji, qui a manqué le top 8 pour 0''38.

'J'ai fait avec ce que j'avais dans les jambes. C'est dommage, mais j'ai déjà fait une grande finale ici', a-t-elle poursuivi. 'Techniquement, c'était moyen, moins léger que d'habitude. Normalement je sors du virage comme un boulet de canon et là, j'étais scotchée à la piste', a-t-elle regretté.

/ATS