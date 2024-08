Morgane Métraux et Albane Valenzuela peuvent rêver

Morgane Métraux, surtout, et Albane Valenzuela ont entamé de manière idéale le tournoi olympique sur le Golf National de Guyancourt.

La Vaudoise pointe à un probant 3e rang - certes à égalité avec trois autres concurrentes -, la Genevoise en 13e position.

Auteur de deux birdies sur les deux derniers trous, Morgane Métraux a rendu une carte de -2 pour se retrouver à 5 coups de la leader, la Française Céline Boutier. Albane Valenzuela est quant à elle dans le par, après un dernier trou compliqué conclu en trois putts, à égalité avec la tenante du titre et no 1 mondial Nelly Korda.

'J'ai atteint mon objectif', a lâché Morgane Métraux en zone mixte. 'Je voulais profiter de cette superbe ambiance. J'ai cherché à ne pas la prendre comme une pression mais comme une motivation, afin de pouvoir rester sereine', a-t-elle poursuivi.

'J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas gagner un tournoi le premier jour, mais qu'on peut en sortir. Je suis dans le coup, mais le chemin est encore long', a poursuivi Morgane Métraux, qui ne regrettait pas ce putt qui aurait pu lui offrir un eagle sur le no 18. 'J'avais déjà rentré un très long putt au 17, je ne peux pas tous les rentrer', a-t-elle souri.

Satisfaction également pour Albane Valenzuela, qui possédait deux coups d'avance sur sa compatriote à l'issue d'un trou no 12 qu'elle a négocié quelques minutes après la Vaudoise. La Genevoise a su se remettre du double bogey commis au no 13, réussissant un birdie dans la foulée pour retrouver le par.

'A côté de la plaque au 18'

'Je fais des erreurs aux nos 12 (red: bogey) et 13. Mais j'ai réussi de bonnes mises en jeu. Je me suis bien accrochée, j'ai bien contrôlé mes putts même si j'étais à côté de la plaque au 18', a-t-elle analysé. 'J'ai su être patiente et ne pas prendre de risques inutiles', a-t-elle précisé.

'Ca peut être pénalisant quand on est trop agressif', a encore expliqué Albane Valenzuela qui, comme Morgane Métraux, s'est nourrie de l'enthousiasme du nombreux public. 'Le public m'a calmée. J'étais plus nerveuse il y a deux jours, j'avais hâte que cela commence', a souligné la Genevoise, qui est prête à lâcher les chevaux: 'Si l'opportunité se présente, je saurai jouer de manière agressive.'

