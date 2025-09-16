Mondiaux de Tokyo: Faith Kipyegon sacrée pour la 4e fois

La Kényane Faith Kipyegon (31 ans) a décroché son quatrième titre de championne du monde du ...
Photo: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON

La Kényane Faith Kipyegon (31 ans) a décroché son quatrième titre de championne du monde du 1500 m mardi à Tokyo. En 3'52''15, elle a encore renforcé son hégémonie sur le demi-fond.

Egalement triple championne olympique de la distance, la détentrice du record du monde a mené sa course d'une main de maître, en tête du début à la fin. Elle a devancé sa compatriote Dorcus Ewoi (3'54''92) et l'Australienne Jessica Hull (3'55''16).

Avec cinq titres mondiaux (dont un sur 5000 m), trois titres olympiques et cinq records du monde battus en deux ans seulement (1500 m trois fois, mile, 5000 m depuis battu), Kipyegon continue de réécrire une page entière de l'histoire de l'athlétisme. Jamais personne, hommes et femmes confondus, n'avait autant dominé le demi-fond.

Kerr titré à la hauteur

Le Néo-Zélandais Hamish Kerr a confirmé sa domination sur le saut en hauteur. Le champion olympique en titre a ajouté une médaille d'or mondiale à son palmarès. Il a été le seul concurrent à franchir une barre à 2m36, et ce dès son premier essai. Cela a aussi constitué la meilleure performance mondiale de l'année.

Son plus sérieux adversaire a été le Sud-Coréen Sang-Hyeok Woo, qui a décroché l'argent avec 2m34. Le Tchèque Jan Stefala a complété le podium avec 2m31.

Katzberg impérial au marteau

Le champion du monde et olympique Ethan Katzberg a conservé son titre au marteau grâce à un jet à 84m70 au deuxième essai. Le Canadien âgé de 23 ans a explosé son record pour devenir le cinquième meilleur performeur de l'histoire de la discipline. Il s'agit même de la meilleure performance mondiale au marteau depuis... 2005.

Le Canadien a dominé le concours puisque trois de ses six lancers lui auraient permis d'être sacré. Katzberg a devancé l'Allemand Merlin Hummel (82m77) et le Hongrois Bence Halasz (82m69), qui àtait déjà 3e aux Mondiaux 2023 et 2e aux JO 2024.

/ATS
 

