Mondiaux de Tokyo: Ditaji Kambundji est entrée dans l'histoire

Ditaji Kambundji est devenue lundi à Tokyo la première Suissesse à remporter une médaille d'or aux Mondiaux d'athlétisme. Elle voulait battre son record, mais a finalement obtenu un sacre inattendu.

La Bernoise de 23 ans avait fait preuve d'une remarquable constance les semaines précédant le point culminant de la saison au Japon. Troisième à Athletissima (12''59 sous la pluie), deuxième au Weltklasse (12''40, son record de Suisse égalé), Ditaji Kambundji semblait plus que prête à abaisser pour de bon sa marque référence.

Mais qu'elle l'améliore de seize centièmes pour décrocher le titre mondial, cela, rares sont ceux à l'avoir prédit. Dans le programme de présentation de World Athletics, la Suissesse n'était d'ailleurs même pas mentionnée parmi les favorites. Sa meilleure performance de la saison ne la plaçait qu'au 10e rang de la hiérarchie mondiale.

'Lâcher les chevaux'

La soeur cadette de Mujinga ne cachait toutefois pas ses ambitions: 'En demi-finale, tout doit être parfait. Et en finale, on lâche les chevaux', avait-elle imagé à la veille de son fantastique exploit. Un nouveau record de Suisse était donc le minimum attendu.

Ditaji Kambundji pensait vraiment que la course parfaite se produirait cette saison, d'autant plus qu'elle avait déjà montré l'exemple avant le début des compétitions en plein air. En mars, elle a égalé le record d'Europe en salle du 60 m haies (7''67) à l'occasion des championnats d'Europe d'Apeldoorn, remportant au passage une médaille d'or.

Son début d'été a ensuite été marqué par un haut niveau de performance, mais son record de Suisse établi en juin 2024 aux Européens de Rome (médaille d'argent) ne tombait pas. Elle tournait autour (12''43 à Monaco le 11 juillet, 12''49 à Lucerne le 15, 12''52 à Berlin le 27) avant de l'égaler à Zurich. Et de finalement le pulvériser à Tokyo, au moment opportun.

Tout simplement 'kambundjienne'

Les soeurs Kambundji sont connues pour leur sang-froid. Elles parviennent toujours à rester focalisées sur leurs objectifs dans les situations tendues. En mars, leurs entraîneurs Florian Clivaz et Claudine Müller décrivaient leurs points forts avec les adjectifs suivants: 'concentrées, professionnelles, +kambundjiennes+'. A Tokyo, Ditaji s'est montrée digne de ces qualificatifs.

Ces trois dernières années, la hurdleuse a développé une certaine forme de stabilité dans sa technique. On ne voit plus le côté 'tout ou rien' avec lequel elle était parfois associée dans sa jeunesse. Elle ne fait qu'améliorer sa vitesse de base et les détails les plus spécifiques sont constamment peaufinés.

Mais pour Ditaji Kambundji, une deuxième approche, moins scientifique, est tout aussi importante. 'A l'entraînement, on parle beaucoup de +flow+, de ressenti. Quand ça marche, ça marche. On met l'accent sur les sensations, la manière de franchir les haies', explique-t-elle.

Pas une revanche

En 2023 déjà, à Budapest, la Bernoise avait atteint la finale des Mondiaux (7e place) et elle y serait sans aucun doute parvenue aux Jeux olympiques de Paris l'été dernier si sa santé avait joué le jeu. Pas question toutefois pour la jeune athlète de parler de revanche: 'Chaque saison a ses propres défis. Il faut faire avec. Je suis simplement reconnaissante de me sentir en forme ici à Tokyo.'

De la fierté, par contre, Ditaji Kambundji peut légitimement en ressentir. Sa performance sensationnelle au Japon la hisse au panthéon d'une discipline à la densité folle ces dernières saisons. Son chrono de 12''24 constitue la septième marque de tous les temps.

'C'est probablement LA plus grosse performance de l'athlétisme suisse. Enorme!', a applaudi le Fribourgeois Laurent Meuwly. L'ancien entraîneur de Lea Sprunger a presque raison: seuls les 22m75 de Werner Günthor au poids (1285 points) 'valent' plus que les 12''24 de Kambundji (1255), selon la tabelle de World Athletics.

Mais en devenant la première Suissesse à décrocher l'or mondial, qui plus est dans une discipline de sprint, l'époustouflante Bernoise a sans nul doute marqué l'histoire du sport helvétique. 'On ne saurait trop souligner l'importance de tout cela', résume Philipp Bandi, le directeur technique de Swiss Athletics.

