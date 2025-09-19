Mondiaux de Tokyo: Audrey Werro en finale du 800 m

Audrey Werro pourra bien viser une médaille en finale du 800 m des Mondiaux de Tokyo dimanche (12h35). La Fribourgeoise a obtenu son billet en se classant 2e de sa demi-finale vendredi, en 1'56''99.

L'athlète de 21 ans a bien négocié cette course et elle n'a pas dû trop forcer son talent pour se qualifier pour la finale. En tête dans la dernière ligne droite, elle a été dépassée par la Kényane Lilian Odira (1'56''85), qui a produit un gros effort dans le final.

Détentrice du record de Suisse du 800 m, Werro devra sortir le grand jeu pour décrocher une médaille mondiale dimanche. Mais la Fribourgeoise a prouvé ces dernières semaines qu'elle faisait partie des meilleures sur le double tour de piste. Son record de Suisse, qu'elle a amélioré le 28 août à Zurich lors du Weltklasse (1'55''91), constitue la 3e meilleure performance de la saison.

Seule la Britannique Keely Hodgkinson, qui a remporté sa demi-finale en 1'57''53, a couru plus vite que Werro cette année - à deux reprises, en 1'54''74 à Silesia et en 1'55''69 à Athletissima. La Suissesse devra aussi se méfier de la Britannique Georgia Hunter Belle et des soeurs kényanes Mary et Sarah Moraa.

5000 m: pas de finale pour Lobalu

Dominic Lobalu ne disputera en revanche pas la finale du 5000 m. Le Saint-Gallois d'adoption n'a pris que la 11e place de sa série vendredi, en 13'19''57.

Il a manqué près de cinq secondes au champion d'Europe du 10'000 m pour figurer dans le top 8 qualificatif pour la finale. L'athlète de 27 ans, blessé à une cuisse au mois d'août, a accusé trop de retard à l'entraînement pour espérer briller au Japon. Il ne s'était classé que 14e sur le 10'000 m.

/ATS