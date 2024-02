Mondiaux de Nove Mesto: les Suissesses en difficulté

Les Suissesses ont vécu une véritable débâcle dans le sprint 7,5 km des Mondiaux à Nove Mesto. La course a tourné au festival des Françaises, qui ont réussi un inédit quadruplé.

Lena Häcki-Gross a connu un sprint cauchemardesque. L'Obwaldienne s'est totalement ratée au tir, avec un 5/10 qui lui a évidemment fait perdre tous ses espoirs. Elle a manqué une cible au tir couché et quatre au tir debout. Cette terrible contre-performance (66e) la privera de la poursuite dominicale.

La Suissesse la mieux classée a été Elisa Gasparin (49e), à 2'41''7 et avec une seule erreur au tir. Amy Baserga (7/10) a fini 54e à 2'52''8 alors qu'Aita Gasparin, 62e à 3'07 avec deux cibles ratées, ne pourra elle non plus pas courir la poursuite.

Partie avec le dossard no 2, Julia Simon s'est imposée après avoir réussi un 10/10 au stand de tir. Elle a précédé ses compatriotes Justine Braisaz-Bouchet (à 4''9) et Lou Jeanmonnot (à 40''8), qui ont toutes deux manqué une cible. Sophie Chauveau a ponctué l'écrasante domination tricolore en finissant 4e à 44''2, avec elle aussi une faute.

/ATS