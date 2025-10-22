Mondiaux de Jakarta: Noe Seifert en bronze au concours général

L'Argovien Noe Seifert a obtenu la médaille de bronze du concours général lors des Mondiaux à Jakarta. C'est la première fois depuis 1950 qu'un Suisse monte sur le podium dans cette épreuve.

Seifert (26 ans), qui avait pris la deuxième place des qualifications, a confirmé en finale. Il s'est montré très solide et régulier sur les six agrès.

L'Argovien a pris une revanche éclatante après la déception subie en mai à Leipzig lors des Européens. Il avait alors fini la qualification en tête, avant de devoir se contenter d'un sixième rang frustrant. Il avait raté le bronze en manquant sa réception au dernier agrès.

Un autre Suisse a terminé dans le top 10 dans la capitale de l'Indonésie: Florian Langenegger peut lui aussi être crédité d'une bonne performance. Jamais deux Suisses n'avaient figuré parmi les dix meilleurs mondiaux depuis 75 ans!

La victoire est revenue au Japonais Daiki Hashimoto. Le champion olympique de Tokyo 2021 a totalisé 85,131 points. Il a précédé de peu - moins de huit dixièmes - le Chinois Zhang Boheng alors que Seifert a obtenu un total de 82,831 points. Langenegger a récolté quant à lui 79,599 points.

/ATS