Mondiaux dames: la Suisse signe deux succès

L'équipe de Suisse a vécu une journée faste lundi à Calgary au championnat du monde dames. ...
Mondiaux dames: la Suisse signe deux succès

Mondiaux dames: la Suisse signe deux succès

Photo: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh

L'équipe de Suisse a vécu une journée faste lundi à Calgary au championnat du monde dames. Elle a en effet signé deux succès, d'abord contre la Corée du Sud (7-6) puis face à l'Ecosse (9-5).

Le CC Grasshopper composé de Selina Rychiger, Fabienne Rieder et Selina Gafner et la skip Xenia Schwaller présente désormais un bilan de trois succès et une défaite. Les Suissesses sont donc parfaitement dans la course pour atteindre les demi-finales de la compétition.

La Suisse disputera sa prochaine rencontre dans la nuit de lundi à mardi. Elle affrontera la Turquie, qui a gagné ses trois premiers matches.

/ATS
 

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