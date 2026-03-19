Mondiaux dames: la Suisse balaie les Australiennes

La Suisse a fêté un nouveau succès au championnat du monde dames à Calgary. La skip Xenia Schwaller ...
Mondiaux dames: la Suisse balaie les Australiennes

Mondiaux dames: la Suisse balaie les Australiennes

Photo: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh

La Suisse a fêté un nouveau succès au championnat du monde dames à Calgary. La skip Xenia Schwaller et ses coéquipières du CC Grasshopper ont balayé l'Australie 10-1.

Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder et Selina Gafner ont ainsi signé un septième succès consécutif lors de leur première apparition aux Mondiaux. Le suspense n'a pas duré longtemps puisque le score était déjà de 8-0 après quatre ends. Complètement dépassées, les Australiennes ont abandonné après le sixième end.

Les Suissesses joueront deux rencontres jeudi. Elles seront aux prises avec la Norvège puis les Etats-Unis, des équipes qui ont jusqu'ici gagné respectivement deux et un match seulement.

/ATS
 

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