Mondiaux: Vers un retour de Magnus Carlsen

La Fédération internationale des échecs (Fide) a apporté mercredi leur soutien à un nouveau concept de championnat du monde. Cela permettrait un retour du numéro un mondial Magnus Carlsen.

Préférant notoirement les formats rapides aux longues parties classiques, Magnus Carlsen a renoncé depuis 2023 à défendre le titre de champion du monde qu'il détenait depuis 2013, invoquant un manque de motivation. Dévoilé mercredi par la fondation Norway Chess, le nouveau concept, baptisé 'Total Chess World Championship Tour', comprendra quatre épreuves par an et désignera un champion combiné dans trois formats ('fast classic', soit un format classique accéléré, rapide et blitz).

Première édition en 2026

'Cela semble être une initiative mûrement réfléchie pour faire progresser le monde des échecs', a commenté le Norvégien de 34 ans, cité dans un communiqué de Norway Chess. 'Réunir plusieurs formats sous un même titre offrira une vision plus complète des forces des joueurs, tandis que les cadences de jeu correspondent mieux aux attentes des joueurs et du public d'aujourd'hui', a-t-il ajouté.

La Fide a également approuvé l'initiative. 'Nous considérons cela comme un excellent complément au Championnat du monde d'échecs traditionnel et prestigieux, où nous couronnons le champion incontesté des échecs classiques', a commenté le président de la Fide, le Russe Arkady Dvorkovich.

'Les deux championnats se compléteront mutuellement', a-t-il ajouté, cité dans le communiqué. Selon les organisateurs, une première édition pilote du 'Total Chess World Championship Tour' se tiendra à l'automne 2026, la saison complète du championnat étant prévue pour 2027.

/ATS