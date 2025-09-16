Mondiaux: Jason Joseph qualifié pour la finale du 110 m haies

Jason Joseph disputera la finale du 110 m haies mardi à 15h20 à Tokyo. Le hurdleur bâlois a ...
Mondiaux: Jason Joseph qualifié pour la finale du 110 m haies

Mondiaux: Jason Joseph qualifié pour la finale du 110 m haies

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Jason Joseph disputera la finale du 110 m haies mardi à 15h20 à Tokyo. Le hurdleur bâlois a pris la deuxième place de sa demi-finale (13''18) derrière l'Américain Cordell Tinch.

Comme à son habitude, Joseph a pris quelques longueurs de retard au départ de cette course avant de monter en puissance et rattraper presque tous ses concurrents. Seul Tinch, vainqueur en 13''16 et meilleur performeur mondial de l'année (12''87), a résisté au retour du Suisse.

S'il parvient à réaliser un départ un peu plus rapide et courir au niveau de son record de Suisse (13''07), l'athlète de 26 ans pourrait bien toucher du doigt une médaille. D'autant plus qu'un candidat au podium, l'Américain Dylan Beard, est passé à la trappe lors de la première demi-finale. Grant Holloway, triple champion du monde sortant et champion olympique à Paris, a lui aussi pris la porte.

/ATS
 

