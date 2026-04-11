Mityukov brille et réalise la meilleure performance de la saison

Roman Mityukov continue de briller aux Championnats de Suisse à Uster. Le Genevois de 25 ans ...
Mityukov brille et réalise la meilleure performance de la saison

Mityukov brille et réalise la meilleure performance de la saison

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Roman Mityukov continue de briller aux Championnats de Suisse à Uster. Le Genevois de 25 ans a remporté le 200 m dos en signant la meilleure performance mondiale de l'année.

Mityukov a couvert la distance en 1'55''36 dans sa discipline de prédilection, battant de 21 centièmes le précédent record de l'année détenu par le Sud-Africain Pieter Coetze, établi le 22 mars, tout en restant à seulement une demi-seconde de son record suisse.

Les jours précédents, le médaillé de bronze aux JO de Paris avait déjà démontré sa bonne forme. Sur 100 m dos, il a égalé son record de Suisse, alors que sur 50 m dos, il a signé un record personnel.

/ATS
 

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