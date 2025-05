Michelle Heimberg remporte les qualifications à 1 m

Michelle Heimberg a remporté les qualifications du concours à 1 m aux Championnats d'Europe à Antalya (TUR).

L'Argovienne, avec 259,55 points, a devancé l'Italienne Chiara Pellacani de plus de 5 pts et la Suédoise Elna Widerstrom de plus de 12 pts.

La finale est programmée ce vendredi à 16h15. Michelle Heimberg, 24 ans, a été championne d'Europe à 1 m en 2023 et compte deux médailles d'argent à ces joutes, en 2020 à 1 m et 2019 à 3 m.

Après avoir échoué à se qualifier pour les JO de Paris, elle a fait une saison blanche en 2024, dans l'idée de revenir plus forte en 2025.

/ATS