Max Studer s'impose en Chine

Max Studer a remporté le triathlon de la Série mondiale à Weihai en Chine. Le Soleurois a devancé ...
Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Max Studer a remporté le triathlon de la Série mondiale à Weihai en Chine. Le Soleurois a devancé l'Allemand Henry Graf et l'Américain John Reed pour s'imposer dans un temps de 1h40'03.

Deuxième Helvète, Simon Westermann a pris la 14e place.

Au classement mondial, qui prend en compte les trois meilleures courses, Adrien Briffod et Max Studer occupent respectivement les 10e et 12e places. Studer n'a toutefois que deux épreuves à son actif.

Agé de 29 ans, Studer tient actuellement la grande forme. Fin août, le participant aux JO de Tokyo et de Paris avait gagné le titre européen sur la distance olympique à Istanbul.

Chez les dames, la meilleure Suissesse fut Alissa König, 11e.

/ATS
 

