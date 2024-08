Maud Jayet sur le podium provisoire

Maud Jayet est toujours bien placée pour jouer le podium lors de la Medal Race, en catégorie ILCA 6. Après huit courses de qualification sur dix, la navigatrice vaudoise est classée troisième.

Une 7e et une 8e place lors des deux courses qui se sont tenues dimanche au large de Marseille ont permis à Maud Jayet de grimper de deux rangs au classement provisoire. Une nouvelle bonne journée lundi lui permettrait d'aborder la Medal Race dans de bonnes conditions.

Bon départ de Lengwiler

En kitesurf, Elena Lengwiler a connu un bon départ. Elle a remporté une course après une 3e et 6e places. Une mauvaise performance lors de la quatrième course du jour (21e) est venue quelque peu ternir sa journée. Ce résultat biffé, la Saint-Galloise est tout de même quatrième du classement provisoire.

En 470 mixte, Yvers Mermod et Maja Siegenthaler sont eux aussi toujours en course pour la Medal Race. Le duo s'est classé 4e et 7e des régates du jour et pointe à la 10e et dernière place qualificative après six des dix courses.

/ATS