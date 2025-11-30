Martin Pfister en Belgique pour mieux connaître le jet F-35

Le ministre de la Défense Martin Pfister veut bénéficier de l'expérience acquise par la Belgique ...
Le ministre de la Défense Martin Pfister veut bénéficier de l'expérience acquise par la Belgique avec l'avion de combat F-35. Il se rend ce lundi sur la base aérienne belge de Florennes en compagnie d'une délégation parlementaire.

Le Conseil fédéral souhaite s'informer sur l'expérience opérationnelle de l'armée de l'air belge avec cet avion de combat, indique lundi dans un communiqué le Département fédéral de la défense. La Suisse est en train d'acquérir une trentaine d'avions de combat du même type auprès des Etats-Unis. Le nombre exact n'est pas encore connu en raison des coûts supplémentaires communiqués par les Etats-Unis.

M. Pfister rencontrera également le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à Bruxelles. Ils discuteront de l'importance pour les entreprises suisses d'armement d'apporter leur expertise dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Tous deux évoqueront aussi la coopération entre la Suisse et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

