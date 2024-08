Martin Dougoud en chocolat sur le slalom

Que de regrets pour Martin Dougoud en finale olympique du slalom en kayak! Le Genevois a pris la 4e place 89''44 à 0''57 du bronze.

Même si une quatrième place est magnifique à ce niveau, le kayakiste genevois aurait voulu une médaille. Et elle était totalement à sa portée puisqu'il lui a manqué un peu plus d'une demi-seconde pour toucher du métal. Sans doute que les deux premières portes ont ennuyé Dougoud, lui qui a pourtant nettement amélioré son temps des demi-finales (93''07).

'Ca a été une semaine difficile, des qualifications un peu en dedans, une demi-finale crispée, a expliqué le Genevois au micro de la RTS. J'ai eu du mal à me libérer. Les deux premières portes m'ont posé quelques problèmes. En finale, ce fut un peu la même chose, mais après je me lâche et je me libère. Je fais deux-trois erreurs mais je suis dans le moment présent et je fais ce qu'il faut. Il manque rien, c'est le slalom, c'est comme ça, c'est le jeu.'

L'Italien Giovanni de Gennaro s'est imposé en 88''22. L'argent est allé au Français Titouan Castryck et le bronze à l'Espagnol Pau Echaniz.

/ATS