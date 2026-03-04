Marianne Fatton sacrée championne d'Europe du sprint

Deux semaines après son titre olympique, Marianne Fatton a remporté mercredi le sprint des Championnats d'Europe de Shahdag, en Azerbaïdjan. La Neuchâteloise avait déjà remporté l'or en 2024.

La première championne olympique de l'histoire du ski alpinisme s'est imposée devant l'Italienne Giulia Morada et l'Allemande Tatjana Paller, alors que la Vaudoise Caroline Ulrich a échoué au pied du podium. Marianne Fatton ajoute une nouvelle ligne à son riche palmarès, après son précédent sacre continental à Flaine (France) et son titre mondial en 2025, aussi en sprint.

Chez les hommes, Thomas Bussard a pris une belle deuxième place derrière le Russe Nikita Filippov. Le Fribourgeois, qui n'avait pas été sélectionné pour les Jeux olympiques, a fait mieux que son compatriote Jon Kistler (4e), médaillé d'argent à Bormio avec Marianne Fatton en relais mixte.

/ATS