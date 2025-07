Marchand explose le record du monde du 200 m 4 nages

Léon Marchand a frappé très fort sur 200 m 4 nages aux Mondiaux de Singapour, et ce dès les demi-finales. Le Français a tout simplement explosé le record du monde de Ryan Lochte mercredi.

Le héros des JO 2024 a nagé en 1'52''69, abaissant de 1''31 la marque de référence détenue par l'Américain Ryan Lochte depuis les Mondiaux 2011 à Shanghai. Il avait déjà manqué de très peu ce record l'été dernier à Paris, nageant alors en 1'54''06.

'Je suis trop content. Je voulais avoir ce record, mais je ne savais pas quand cela allait arriver', a lâché le quadruple champion olympique 2024, qui s'est senti bien dès l'échauffement. 'Ce n'est même pas un record, 1'52 ça paraît un peu irréel', a-t-il lâché, interrogé par France TV.

'Je suis parti à fond, et je n'ai pas relâché mon effort. Je n'étais jamais en contrôle', a poursuivi le Français de 23 ans, qui ne dispute que les épreuves de 4 nages à Singapour. 'C'est une demie, il reste encore la finale jeudi. Ca sera plus dur', a-t-il prudemment conclu, même si on l'imagine mal laissé filer ce titre.

Pan Zhanle échoue en demie sur 100 libre

Grosse surprise en revanche en demi-finale du 100 m libre. Pan Zhanle, champion olympique en titre et recordman du monde de la discipline-reine, a été éliminé à ce stade de la compétition mercredi à Singapour.

Le Chinois n'a signé que le 10e temps des demi-finales avec un chrono de 47'81, à une seconde du leader, l'Américain Jack Alexy. Avec un temps de 46'81, celui-ci a produit la quatrième meilleure performance de l'histoire et a devancé d'un rien le Roumain David Popovici en 46'84 (5e meilleure performance de l'histoire).

Pan Zhanle s'était révélé sur la scène internationale en battant en 46'80 le record du monde de la course reine lors des Mondiaux de Doha l'an dernier. Il l'avait ensuite pulvérisé en finale des JO de Paris avec un chrono supersonique de 46'40.

