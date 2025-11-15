Marcel Hug s'impose pour la 12e fois à Oita

Marcel Hug est toujours invaincu cette saison sur le marathon en fauteuil roulant. Le Thurgovien ...
Marcel Hug s'impose pour la 12e fois à Oita

Marcel Hug s'impose pour la 12e fois à Oita

Photo: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL

Marcel Hug est toujours invaincu cette saison sur le marathon en fauteuil roulant.

Le Thurgovien a remporté pour la douzième fois le marathon d'Oita au Japon, fêtant ainsi son huitième succès de la saison en autant de départs sur la distance.

Vainqueur pour la septième fois à New York au début du mois, Marcel Hug s'est approché à quatre secondes de son propre record du monde lundi. Il a franchi la ligne d'arrivée avec environ quatre minutes d'avance sur le Chinois Luo Xingchuan, deuxième.

Manuela Schär n'est pas en reste puisqu'elle a triomphé pour la cinquième fois dans la ville japonaise lundi. La Lucernoise a distancé ses premières poursuivantes, sa compatriote Patricia Eachus et la Japonaise Nakamine Tsubasa, de plus de six minutes. La gagnante de l'année dernière, Catherine Debrunner, avait renoncé à prendre le départ.

/ATS
 

