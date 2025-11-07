Lukas Britschgi termine 3e à Osaka

Lukas Britschgi a pris la 3e place du NHK Trophy samedi à Osaka. Le Schaffhousois a été devancé ...
Photo: KEYSTONE/AP/Hiro Komae

Lukas Britschgi a pris la 3e place du NHK Trophy samedi à Osaka. Le Schaffhousois a été devancé par les Japonais Yuma Kagiyama et Shun Sato. Il ne pointait qu'au 5e rang après le programme court.

Quatrième à Angers à la mi-octobre lors de la première étape du Grand Prix 2025, Lukas Britschgi (27 ans) a donc fait mieux au Japon. Mais il n'a obtenu que 246,94 points au total, contre 249,04 en France. Le champion d'Europe en titre, qui a ainsi terminé à plus de 40 points du vainqueur, avait déjà terminé 3e à Osaka en 2023.

/ATS
 

