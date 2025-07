Lucerne: Jason Joseph égale son record de Suisse du 110 m haies

Jason Joseph a égalé son record de Suisse du 110 m haies lors du meeting de Lucerne. Le Bâlois âgé de 26 ans a couru pour la troisième fois de sa carrière en 13''07.

Le médaillé de bronze des Européens 2024 a remporté une course dont la participation était relevée. Il a passé les trois premières haies mieux que d'habitude et a pu aller cueillir un très beau succès. 'J'ai d'abord dû travailler dur avant de m'envoler', a-t-il imagé en évoquant sa course.

Le Bâlois est constant à un haut niveau cet été. Il a gagné en Diamond League à Rome et a fini troisième à Paris, où il avait également couru en 13''07.

Chez les dames, Ditaji Kambundji, qui s'entraîne parfois avec Jason Joseph, a remporté le 100 m haies en 12''49. Tous deux, s'ils rééditent de telles prestations en septembre lors des Mondiaux à Tokyo, peuvent envisager de disputer la finale et de rêver à un exploit.

/ATS