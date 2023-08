Lore Hoffmann va devoir se battre

Lore Hoffmann devra réaliser la course parfaite si elle entend prendre part à la finale du 800 m des Mondiaux de Budapest. Elle sera en lice dans la 2e demi-finale à 20h35.

Seule rescapée des trois Suissesses présentes en séries du 800 m, la Jurassienne a réussi son meilleur temps de la saison lors de sa série en 2'00''14, un chrono qui la classe...8e sur les huit athlètes au départ. Il apparaît clair que Lore Hoffmann va devoir se dépouiller et certainement s'approcher de son record (1'58''50) pour espérer se rendre en finale. La plus rapide de sa course devrait être la Jamaïcaine Natoya Goule-Toppin.

Les deux relais dames et messieurs du 4x100 m seront également en piste vendredi soir à l'occasion des séries. Le Fribourgeois Pascal Mancini et son élève Bradley Lestrade espèrent se hisser jusqu'en finale.

/ATS