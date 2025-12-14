Lobalu remporte le bronze

Dominic Lobalu a remporté la médaille de bronze aux Championnats d'Europe de cross à Lagoa ...
Lobalu remporte le bronze

Lobalu remporte le bronze

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Dominic Lobalu a remporté la médaille de bronze aux Championnats d'Europe de cross à Lagoa. Il s'agit de la septième médaille remportée par la Suisse lors des Championnats d'Europe de la discipline.

Dominic Lobalu a remporté la médaille de bronze aux Championnats d'Europe de cross à Lagoa, en Algarve. Il s'agit de la septième médaille remportée par la Suisse lors des Championnats d'Europe de la discipline.

La dernière avait été remportée par Julien Wanders en 2019 à Lisbonne. Le Saint-Gallois a concédé 18 secondes à l'Espagnol Thierry Ndikumwenayo et 15 secondes au champion du monde du 10'000 m, le Français Jimmy Gressier.

Le champion d'Europe du 10'000 m a parfaitement géré sa course dans le Parque Urbano de Lagoa et a remporté sa deuxième médaille de bronze aux Championnats d'Europe après celle obtenue sur le tartan de Rome en 2024 sur 5000 m.

/ATS
 

Actualités suivantes

Record de participation à la Trotteuse Tissot

Record de participation à la Trotteuse Tissot

Autres sports    Actualisé le 14.12.2025 - 10:15

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 21:22

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 17:20

Le plan de carrière d'Ilan Gagnebin

Le plan de carrière d'Ilan Gagnebin

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 10:32

Articles les plus lus

Le golfeur Marius Dupraz en équipe de Suisse M18

Le golfeur Marius Dupraz en équipe de Suisse M18

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 14:39

Le plan de carrière d'Ilan Gagnebin

Le plan de carrière d'Ilan Gagnebin

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 10:32

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 17:20

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 21:22

Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 14:09

Le golfeur Marius Dupraz en équipe de Suisse M18

Le golfeur Marius Dupraz en équipe de Suisse M18

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 14:39

Le plan de carrière d'Ilan Gagnebin

Le plan de carrière d'Ilan Gagnebin

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 10:32

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Des dizaines de plongeurs nettoient la rive droite du lac de Thoune

Autres sports    Actualisé le 13.12.2025 - 17:20

Bâle battu par Aston Villa

Bâle battu par Aston Villa

Autres sports    Actualisé le 11.12.2025 - 23:06

Mondiaux: Le succès sans prétention ni limites de Ditaji Kambundji

Mondiaux: Le succès sans prétention ni limites de Ditaji Kambundji

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 04:04

Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 14:09

Le golfeur Marius Dupraz en équipe de Suisse M18

Le golfeur Marius Dupraz en équipe de Suisse M18

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 14:39