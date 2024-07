Lisa Mamié 17e des séries du 200 m brasse à Paris

Lisa Mamié a manqué son affaire mercredi matin en séries du 200 m brasse aux JO de Paris, comme sur 100 m brasse. La Zurichoise, auteure du 17e temps, passe à la trappe pour 0''11.

Double médaillée européenne dans la discipline (or en 2022, bronze en 2024), Lisa Mamié a nagé en 2'26''39. Elle est restée à plus de quatre secondes de son record de Suisse et à plus d'une seconde et demie de son meilleur temps de l'année établi aux Mondiaux de Doha en février. La Zurichoise est réserviste pour les demi-finales.

/ATS