Ligue de diamant: Angelica Moser réalise son meilleur saut en 2026

Angelica Moser a réalisé sa meilleure performance de la saison jeudi à Rome. La Zurichoise a sauté 4,80 m à la perche lors d'un concours comptant pour la Ligue de diamant.

Presque deux ans après son record de Suisse établi à 4,88 m, la médaillée de bronze des Mondiaux en salle de Torun en mars a confirmé son bon début de saison. L'an dernier, elle avait atteint 4,80 m en août seulement.

Dans la capitale italienne, la championne d'Europe en titre n'a été battue que par la Britannique Molly Caudery et l'Australienne Nina Kennedy, qui se sont également arrêtés à 4,80 m. Elles l'ont devancé en effaçant la barre dès leur premier essai, alors que la Suissesse de 28 ans a dû s'y reprendre à deux reprises avant d'échouer trois fois à franchir 4,85 m.

Joseph loin du compte

Sur 110 m haies, Jason Joseph est resté loin de son record personnel (13''07, établi en 2025) en terminant 6e en 13''49, loin du vainqueur américain Trey Cunningham (12''98). Alors qu'il avait remporté le meeting en 2025, le Bâlois n'a pas confirmé sa performance de Xiamen le 23 mai dernier, où il avait franchi la ligne en 13''24.

/ATS