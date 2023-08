Les procureurs extraordinaires vont classer l'enquête contre Lauber

La procédure pénale ouverte contre l'ex-procureur général de la Confédération Michael Lauber dans l'affaire FIFA devrait être classée. Les deux procureurs extraordinaires ont communiqué cette décision aux parties à la procédure.

Keystone-ATS a obtenu une copie de l'arrêt rendu jeudi par les procureurs extraordinaires Ulrich Weder et Hans Maurer et révélé vendredi par la radio alémanique SRF et les journaux du groupe Tamedia. Les parties ont dix jours pour réagir à la décision de classer l'affaire, précise le document.

Les deux procureurs extraordinaires prévoient également de mettre à la charge de M. Lauber un septième des frais de procédure. En conséquence, les éventuelles demandes d'indemnisation et de réparation ne sont pas recevables, ajoutent-ils.

Rencontres non protocolées

Michael Lauber était soupçonné d'abus d'autorité, de violation du secret de fonction et de favoritisme. La justice lui reprochait quatre rencontres non protocolées entre juillet 2015 et juin 2017 avec le président de la FIFA Gianni Infantino, d'autres représentants de la fédération internationale, ainsi que le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold. Le Bernois a toujours affirmé ne pas se souvenir de ces rencontres.

Michael Lauber a démissionné de son poste de procureur général de la Confédération en août 2020, après que le Tribunal pénal fédéral a critiqué, entre autres, sa gestion de l'office dans le cadre des procédures de football.

Il avait également subi des pressions politiques en raison de sa proximité avec les dirigeants de la FIFA. La commission judiciaire du Parlement avait ouvert une procédure de destitution, avant que M. Lauber ne présente sa démission. Une procédure pénale était alors en cours.

/ATS