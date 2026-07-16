Les obsèques de Roland Collombin ont attiré la foule au Châble

Les obsèques de Roland Collombin (75 ans) se sont déroulées jeudi après-midi à l'église paroissiale ...
Les obsèques de Roland Collombin ont attiré la foule au Châble

Les obsèques de Roland Collombin ont attiré la foule au Châble

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les obsèques de Roland Collombin (75 ans) se sont déroulées jeudi après-midi à l'église paroissiale de St-Maurice de Bagnes, au Châble. Plus de 600 personnes ont fait le déplacement pour adresser un dernier adieu à l'ancien champion de ski alpin.

'Une fois de plus, Roland rassemble le monde', a résumé l'évêque du diocèse de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey, qui a co-officié la cérémonie. Faute de places, une septantaine de personnes a suivi les funérailles via un grand écran.

Plusieurs skieurs passés et présents s'étaient réunis, pour dire un dernier adieu à 'la Colombe'. Parmi eux, Bernhard Russi, Philippe Roux et Pirmin Zurbriggen.

Les conseillers d'Etat valaisans Christophe Darbellay et Stéphane Ganzer étaient également présents. L'ex-conseiller fédéral et directeur de la Fédération suisse de ski, Adolf Ogi, a rendu hommage au champion: 'il descendait les pistes comme s’il avait un rendez-vous urgent. A l’arrivée, il n’était jamais en retard.' Et d'ajouter: 'Roland avait beaucoup de caractère. C’est aussi comme ça qu’on l’aimait'.

/ATS
 

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