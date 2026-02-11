Les excuses de Laegreid ne passent pas

Au lendemain de la déclaration choc du biathlète Sturla Holm Laegreid qui a confessé une infidélité, son ex-compagne a affirmé qu'il était 'difficile de pardonner'.

Après avoir décroché la 3e place en individuel sur 20 km mardi à Anterselva, Laegreid avait fait sensation en confessant un écart, en direct au micro de la chaîne norvégienne NRK. 'Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie: la plus belle et la meilleure personne au monde', avait relaté le Norvégien de 28 ans.

'Et il y a trois mois, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie et je lui ai été infidèle', avait-il ajouté, disant avoir vécu 'les pires semaines de (s)a vie' et que le sport avait pris 'la place arrière ces derniers jours'.

Mercredi, son ex-compagne, dont le nom n'a pas été publié, a réagi auprès du journal norvégien Verdens Gang (VG). 'C'est difficile de pardonner. Même après une déclaration d'amour devant la planète entière', a-t-elle écrit dans un SMS au quotidien.

'Je n'ai pas choisi d'être placée dans cette position et c'est douloureux de m'y retrouver', a-t-elle précisé.

Attitude 'touchante' de Botn

Par ailleurs, l'intéressée a également trouvé 'touchante' l'attitude de Johan-Olav Botn, qui a remporté la médaille d'or, devant le Français Eric Perrot, mardi. Au moment de franchir la ligne d'arrivée de la Südtirol Arena, le Norvégien a levé les yeux au ciel, avant de se pencher les mains sur le visage de longues secondes, en hommage à son ami et coéquipier Sivert Bakken, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en décembre dernier.

De son côté, Laegreid a dit espérer 'ne pas avoir gâché la journée de Johan'. 'C'était peut-être vraiment égoïste de ma part d'accorder cette interview', a-t-il dit à quelques journalistes. 'Je ne suis pas vraiment ici mentalement', a-t-il ajouté.

L'ex-star du biathlon norvégien, Johannes Thingnes Boe, a jugé que cette confession était tombée 'vraiment au mauvais moment et au mauvais endroit'.

