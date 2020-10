Les essais libres 1 annulés à cause de la météo au Nürburgring

Les essais libres 1 du Grand Prix de l'Eifel de Formule 1, prévus ce vendredi à 11h00 et par deux fois reportés à cause du mauvais temps, sont finalement annulés, a annoncé la direction de course.

En raison des nuages bas et de la brume sur le circuit allemand du Nürburgring (Rhénanie-Palatinat), l'hélicoptère médical ne pouvait en effet pas décoller.

Les essais libres 2 sont programmés de 15h00 à 16h30, sous une météo un peu plus clémente, selon les prévisions de Météo France pour la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Il était prévu que l'Allemand Mick Schumacher, fils de Michael, profite de cette première séance d'essais libres pour faire ses débuts lors d'un week-end de Grand Prix avec Alfa Romeo.

Le Britannique Callum Ilott, pilote de F2 comme Schumacher et membre de la filière de jeunes de Ferrari, est privé de la même opportunité avec Haas.

Le GP de l'Eifel, qui a lieu de vendredi à dimanche, est la 11e manche sur 17 cette saison. La F1 n'a plus couru sur le Nürburgring depuis 2013.

