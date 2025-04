Les épéistes suisses provoquent un scandale diplomatique

Médaillée d'argent des Européens M23 de Tallinn samedi, l'équipe de Suisse d'épée messieurs a provoqué un scandale diplomatique.

Battu en finale par Israël, le quatuor helvétique ne s'est pas tourné vers les drapeaux comme le veut l'usage lors de la cérémonie de remise des médailles, contrairement aux Israéliens et aux Italiens (3es).

Il faut croire que Ian Hauri, Théo Brochard, Jonathan Fuhrimann et Sven Vineis voulaient ainsi exprimer un point de vue politique. C'est en tout cas ainsi que cela a été perçu en Israël. Même les plus hautes instances israéliennes ont émis de sévères critiques: 'Honte à l'équipe de Suisse pour son comportement irrespectueux', a écrit le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar sur X. 'Vous ne savez pas comment perdre et vous vous êtes comportés d'une manière qui vous embarrasse et embarrasse votre pays.'

La Fédération suisse n'a elle non plus guère apprécié le comportement de son équipe. 'Swiss Fencing ne comprend pas que son équipe ait profité de la remise des prix pour une manifestation politique', écrit-elle. 'Il faut tout de même noter que nos athlètes ont félicité sportivement les vainqueurs israéliens après la finale', a-t-elle toutefois ajouté.

On ne sait pas encore s'il y aura des conséquences pour les escrimeurs concernés. Swiss Fencing entamera le dialogue avec eux après leur retour d'Estonie et décidera ensuite d'éventuelles mesures. 'En principe, Swiss Fencing est d'avis que les compétitions sportives ne se prêtent pas à l'expression d'opinions politiques, même si les sportifs peuvent bien sûr avoir leur opinion personnelle', a encore écrit la Fédération.

/ATS