Les Suissesses se qualifient pour l'Euro

Les handballeuses suisses participeront à l'Euro pour la troisième fois de suite en décembre ...
Les Suissesses se qualifient pour l'Euro

Les Suissesses se qualifient pour l'Euro

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Les handballeuses suisses participeront à l'Euro pour la troisième fois de suite en décembre. Elles ont obtenu leur qualification jeudi en écrasant la Bosnie-Herzégovine (32-13).

A Cazin, les joueuses du sélectionneur Knut Ove Joa ont signé une victoire encore plus large qu'à l'aller (35-19). Elles menaient déjà de 14 points à la mi-temps.

C'est la troisième victoire en cinq matches pour les Suissesses dans le groupe B, dominé par les Pays-Bas. Elles auront l'occasion de fêter cette qualification dimanche à Zurich avec un dernier match sans enjeu contre l'Italie.

L'Euro 2026 se tiendra en décembre dans cinq pays: la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Tchéquie et la Turquie. Ils ont remplacé la Russie, qui devait à l'origine organiser le tournoi.

/ATS
 

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