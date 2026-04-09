Les Suissesses se qualifient pour l'Euro

Les handballeuses suisses participeront à l'Euro pour la troisième fois de suite en décembre. Elles ont obtenu leur qualification jeudi en écrasant la Bosnie-Herzégovine (32-13).

A Cazin, les joueuses du sélectionneur Knut Ove Joa ont signé une victoire encore plus large qu'à l'aller (35-19). Elles menaient déjà de 14 points à la mi-temps.

C'est la troisième victoire en cinq matches pour les Suissesses dans le groupe B, dominé par les Pays-Bas. Elles auront l'occasion de fêter cette qualification dimanche à Zurich avec un dernier match sans enjeu contre l'Italie.

L'Euro 2026 se tiendra en décembre dans cinq pays: la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Tchéquie et la Turquie. Ils ont remplacé la Russie, qui devait à l'origine organiser le tournoi.

/ATS