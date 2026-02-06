Les Suissesses loin du compte à l'entraînement, Vonn bien présente

Les Suissesses ont terminé loin des meilleures lors du premier entraînement de descente olympique ...
Les Suissesses loin du compte à l'entraînement, Vonn bien présente

Les Suissesses loin du compte à l'entraînement, Vonn bien présente

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les Suissesses ont terminé loin des meilleures lors du premier entraînement de descente olympique jeudi à Cortina. Blessée au genou gauche, Lindsey Vonn était bien présente à deux jours de la course.

Meilleure Suissesse, Malorie Blanc s'est classée 23e à 2''47 de l'Américaine Jacqueline Wiles, qui a réalisé le meilleur chrono. Corinne Suter, Delia Durrer - qui n'a pas été sélectionné pour la course de dimanche (départ 11h30), Jasmine Flury et Janine Schmitt ont terminé entre la 25e et la 30e place.

La star américaine Lindsey Vonn, gravement blessée au genou gauche, a quant à elle bouclé sans dommage sa descente. L'Américaine de 41 ans faisait figure de grande favorite avant sa chute à Crans-Montana la semaine dernière. Depuis, elle souffre d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche.

La championne olympique 2010 de descente à Vancouver a paru relativement prudente sur l'Olimpia delle Tofane et a terminé avec le 11e temps, à 1''39 de sa compatriote Jacqueline Wiles.

'J'y suis arrivée'

La 'Speed Queen' n'a fait aucune déclaration, mais semblait détendue en passant devant les journalistes. A la question de savoir si tout allait bien, elle s'est contentée d'un 'oui', tout sourire. Sur Instagram, elle a publié un message enthousiaste. 'Rien ne me rend plus heureuse. Personne n'aurait pu imaginer que je serais là, mais j'y suis arrivée', a-t-elle écrit.

Le début des entraînements de la descente femmes à Cortina a connu des soubresauts liés à la météo. Après l'annulation de la première séance prévue jeudi, celle de vendredi a été longuement interrompue en raison d'une épaisse nappe de brouillard après le passage des cinq premières skieuses.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les JO doivent s’adapter à l’évolution de la société

Les JO doivent s’adapter à l’évolution de la société

Autres sports    Actualisé le 06.02.2026 - 14:59

Crawford « gagne » le dernier entraînement, les Suisses tranquilles

Crawford « gagne » le dernier entraînement, les Suisses tranquilles

Autres sports    Actualisé le 06.02.2026 - 15:00

Les Schwaller largement battus par l'Italie en double mixte

Les Schwaller largement battus par l'Italie en double mixte

Autres sports    Actualisé le 06.02.2026 - 15:00

Hockey sur glace: les Suissesses tout de suite dans le bain

Hockey sur glace: les Suissesses tout de suite dans le bain

Autres sports    Actualisé le 06.02.2026 - 15:01

Articles les plus lus