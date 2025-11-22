Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

L'équipe de Suisse masculine a subi une première défaite dès son deuxième match aux Européens de Lohja. Le 'CC3C' du skip Yannick Schwaller s'est incliné 8-6 devant l'Allemagne dimanche matin.

La formation genevoise a pourtant parfaitement su se reprendre après avoir manqué son début de match. Menés 5-1 après le quatrième end, Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel et Benoît Schwarz-van Berkel ont égalisé à 5-5 à la mi-match grâce à un coup de quatre. Mais ils ont flanché dans le 'money time'.

Les Helvètes, qui ont encaissé un point au cours de trois manches successives pour se retrouver menés 8-5 avant l'ultime end, auront l'occasion de se reprendre en soirée avec un 3e tour programmé à 19h. Ils se frotteront à la Pologne.

/ATS