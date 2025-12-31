Les Sports Awards reportés en raison de l'incendie à Crans-Montana

Les 'Sports Awards 2025' n'auront pas lieu dimanche soir à Zurich, a annoncé SRF.

Par respect et solidarité après le tragique incendie de Crans-Montana, la traditionnelle soirée récompensant les meilleurs sportifs et sportives suisses de l'année est reportée à une date qui reste à déterminer.

Les meilleurs athlètes suisses de l'année sont traditionnellement récompensés depuis 1950. Les Sports Awards n'ont jamais été complètement annulés, mais en 2020, en raison de la pandémie de coronavirus, l'événement avait été transformé en un gala spécial mettant à l'honneur les meilleurs sportifs des 70 dernières années.

/ATS