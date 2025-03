Les Obama pourraient co-produire un film sur Tiger Woods

Barack et Michelle Obama sont actuellement en discussion pour co-produire un film biographique sur la légende du golf américaine Tiger Woods, a indiqué mercredi une source proche des négociations à l'AFP.

Selon le magazine spécialisé Deadline, c'est le studio de production Amazon MGM qui est derrière le projet après avoir acheté les droits d'une récente biographie du golfeur américain de 49 ans.

L'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle ont fondé la société Higher Ground, qui a déjà produit de nombreux documentaires et podcasts, et devrait co-produire le film.

Toujours selon Deadline, c'est Reinaldo Marcus Green, le metteur en scène déjà auteur du film sur les soeurs Williams 'La Méthode Williams', qui est pressenti pour réaliser ce biopic.

Succès sportifs

Ce film devrait se concentrer sur les succès sportifs du golfeur et non sur les révélations, en 2009, de ses multiples liaisons extra-conjugales, qui ont mené à son divorce.

Quinze fois vainqueur d'un tournoi majeur de golf, Tiger Woods est la plus grande légende de l'histoire de ce sport. C'est le premier golfeur noir de l'histoire à avoir gagné un de ces tournois majeurs, en remportant le Masters d'Augusta en 1997.

Il a annoncé mardi avoir été opéré après s'être rompu le tendon d'Achille gauche, en pleine préparation pour le Masters d'Augusta, qui a lieu dans un mois. Il devait y faire son retour après n'avoir plus joué en compétition depuis juillet dernier.

/ATS