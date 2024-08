Les Etats-Unis toujours invaincus

Les Etats-Unis poursuivent leur parcours immaculé aux JO de Paris. Les Américains ont dominé Porto Rico 104-83 à Lille pour une troisième victoire de rang.

La sélection de Steve Kerr a laissé les Portoricains prendre les devants 29-25 lors du premier quart, puis les Etats-Unis ont sonné la révolte en remportant la deuxième période 39-16. Ils ont fait le trou en enlevant le troisième quart 23-14 avant de laisser leurs adversaires gagner la dernière manche pour l'honneur 24-17.

L'homme du match côté américain s'appelle Anthony Edwards. L'arrière des Timberwolves a inscrit 26 points avec un 11/15 au shoot en un peu plus de 17 minutes. Steve Kerr a bien balancé les temps de jeu puisque Jayson Tatum et Joel Embiid ont été les plus utilisés avec 22'44.

Les Américains attendent leur adversaire pour les quarts de finale. Il s'agira de l'un des deux meilleurs troisièmes de groupe. Il faut encore attendre le dernier match du soir entre le Soudan du Sud et la Serbie. Les Serbes ont un peu de marge avec leur point-average de +15 contre -6 aux Africains. Pour l'heure les qualifiées sont le Brésil et la Grèce.

/ATS