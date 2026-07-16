Leonie Hügli bat le record de Suisse du javelot

Le meeting de Lucerne a permis à Leonie Hügli d'établir un nouveau record de Suisse au javelot jeudi. La jeune femme de 21 ans a lancé à 62m18.

Cette performance, à son sixième et dernier essai, lui a permis de s'imposer haut la main devant son public. L'Allemande Julia Ulbricht a terminé 2e avec un jet à 60m03. Hügli a amélioré de 24 cm son propre record établi il y a seulement deux mois.

Kambundji en retrait

Pour son deuxième 100 m depuis la naissance de son petit Léon, Mujinga Kambundji a dû se contenter d'un chrono de 11''58 pour une 7e place dans sa série. Loin de ses 11''33 réussis à Bulle samedi dernier.

La Tessinoise Ajla del Ponte, elle aussi finaliste olympique à Tokyo sur la distance en 2021, a terminé 3e de cette course en 11''41. Présentes dans l'autre série, Géraldine Di Tizio-Frey (3e en 11''20) et Salomé Kora (4e en 11''24) ont été plus rapides. C'est la Jamaïcaine Tina Clayton qui a été la plus rapide en 11''02.

Belle course de Timothé Mumenthaler sur 200 m. Après avoir terminé 7e de sa série sur 100 m en 10''33, le Genevois a pris la 2e place en 20''31 derrière le Botswanais Selepe (20''25).

Victoire de Moser, Lobalu ne termine pas

Le 200 m féminin a lui souri à l'Argovienne Fabienne Hoenke qui s'est imposée en 22''78. 6e place pour Léonie Pointet en 23''27.

Sur 110 m haies, Jason Joseph a pris la 2e place en 13''38, à 0''02 du Sud-Africain Mondray Barnard. Victoire à la perche dames pour Angelica Moser avec une barre effacée à 4m61. La 'Jurassienne' a ensuite manqué ses trois essais à 4m71. Deuxième place pour Annik Kälin à la longueur avec un bond à 6m51.

Déception sur 3000 m où Dominic Lobalu n'a pas terminé la course.

/ATS