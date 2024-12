Le téléski à arbalète fête son 90e anniversaire

Il y a 90 ans, le 23 décembre 1934, le premier téléski à arbalète du monde entrait en service à Davos (GR). Cette invention suisse a connu un succès immédiat. Aujourd'hui, de nombreuses installations de ce type ont été remplacées par des télésièges.

Le téléski à arbalète est une invention de l'ingénieur zurichois Ernst Gustav Constam. Au début, l'arbalète avait la forme d'un 'J' qu'on plaçait sous les fesses et qui ne pouvait tirer qu'une seule personne à la fois. Le premier téléski de ce type, long de 270 mètres, sur la pente de Bolgen à Davos, a enregistré 70'000 remontées lors de sa première saison d'activité.

Le 'T' remplace le 'J'

Au début de l'hiver 1935, le moniteur de ski de Davos Jack Ettinger a eu l'idée de remplacer l'arbalète en forme de 'J' par une autre en forme de 'T' qui peut tirer deux personnes. La capacité du tire-fesses a ainsi été doublée, lui conférant aussi un aspect romantique avec la possibilité de flirter tout en remontant la pente.

Avec l'arrivée des télésièges, le facteur flirte s'est estompé. Certains pensent qu'il a même disparu. Sur les télésièges modernes à six places, on se tait la plupart du temps. Les moniteurs de ski, eux, ne jurent que par le téléski, car il prolonge le temps passé sur les skis et entraîne la coordination.

Le tire-fesses, ça s'apprend

Prendre le tire-fesses, ça s'apprend. Les débutants se retrouvent souvent en difficulté. Pour les enfants, le plus difficile est de se débarrasser de l'arbalète à l'arrivée. Pour les moniteurs de ski, l'apprentissage du tire-fesses par les débutants est la source d'inépuisables anecdotes. Les chutes sont nombreuses. Il n'est pas rare que la moitié d'une classe tombe pendant la montée.

Pour les snowboarders, le téléski est un défi. Ils doivent retirer un pied des fixations et se trouvent presque à angle droit par rapport au tire-fesses. Lorsque le remonte-pente est long, l'arbalète finit par provoquer des douleurs sur les cuisses.

Toujours plus de télésièges

Avec l'arrivée d'un nombre croissant de snowboarders sur les pistes dès les années 1990, des stations de ski ont remplacé de nombreux téléskis à arbalète par des télésièges. Les longs tire-fesses ont presque totalement disparu des grands domaines skiables. Les télésièges sont plus rapides et assurent une plus grande capacité.

Les remonte-pentes traditionnels représentent tout de même encore 44% des 1650 installations de remontées mécaniques en Suisse. La plupart d'entre eux se trouvent dans les Préalpes. Dans ces stations de basse altitude, il ne vaut en effet pas la peine d'investir dans un télésiège en raison des incertitudes liées à l'enneigement.

/ATS