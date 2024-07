Le quatre de couple féminin passe tout près d'une médaille

La Suisse est passée tout près de la médaille en quatre de couple féminin mercredi. Célia Dupré, Lisa Lötscher, Fabienne Schweizer et Pascale Walker ont terminé 4es de la finale, à 0''42 du bronze.

Les Suissesses ont réalisé un 'finish' impressionnant mais il leur a manqué quelques mètres pour rattraper l'embarcation allemande. La course a été gagnée par les Britanniques, qui ont dépassé les favorites néerlandaises sur la ligne.

Les hommes sixièmes

Pas de médaille non plus pour le quatre de couple masculin. Scott Bärlocher, Dominic Condrau, Maurin Lange et Jonah Plock ont terminé sixièmes d'une finale remportée par l'équipage néerlandais.

Le quatuor suisse a signé un temps de 5'58''04, à plus de seize secondes des vainqueurs. Le podium a été complété par les Italiens et les Polonais.

/ATS