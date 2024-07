Le golf aux JO, « l'une des meilleures choses qui pouvait arriver »

Deux Suissesses évoluent au plus haut niveau mondial du golf féminin. 'Nos places aux Jeux olympiques démontrent le succès de Swiss Golf', affirme Albane Valenzuela.

La Genevoise se réjouit également de la professionnalisation du circuit féminin ces dernières années. 'Les dotations des tournois du Grand Chelem ont doublé voire triplé, et les sponsors se multiplient. On est davantage considéré comme des athlètes.'

Morgane Métraux confirme cette évolution: 'Ca devient très athlétique et de plus en plus professionnel. Si on n'a pas un entourage conséquent avec des coaches, des gens pour nous accompagner, c'est très compliqué de performer de manière constante.'

Une évolution 'positive'

La réintroduction du golf au programme des Jeux olympiques à Rio en 2016 a également participé à redorer l'image de ce sport, selon Albane Valenzuela. 'C'est l'une des meilleures choses qui pouvait arriver', affirme la Genevoise.

'En Suisse, l'image du golf n'est pas super populaire, mais c'est génial de voir autant de choses positives se passer avec de plus en plus de joueuses sur les différents circuits', ajoute Morgane Métraux.

Pour sa compatriote, cette progression est avant tout due au travail de la fédération. 'Swiss Golf a énormément investi dans ces programmes juniors, auxquels nous avons participé avec Morgane. Je suis très fière d'avoir fait partie de ce développement.'

/ATS