Le couple Beckham intègre le club des milliardaires britanniques

La légende du football anglais David Beckham et son épouse Victoria, ex-Spice Girl devenue ...
Le couple Beckham intègre le club des milliardaires britanniques

Le couple Beckham intègre le club des milliardaires britanniques

Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

La légende du football anglais David Beckham et son épouse Victoria, ex-Spice Girl devenue créatrice de mode et femme d'affaires, ont vu leur fortune doubler l'an dernier et intègrent le club des milliardaires britanniques, selon un classement annuel publié vendredi.

La fortune du couple est estimée à 1,185 milliard de livres (1,36 milliard d'euros), 'grâce à des investissements judicieux dans le football, l'alimentation et les boissons, l'immobilier et la mode', détaille le célèbre journal britannique Sunday Times, soulignant que le footballeur devient le premier sportif britannique milliardaire.

Il s'agit d'un bond par rapport à un patrimoine évalué à 500 millions de livres un an plus tôt, qui s'explique notamment par les investissements ces dernières années de l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre dans l'Inter Miami, club américain où la star Lionel Messi a prolongé l'an dernier son contrat jusqu'en 2028.

De son côté, la marque de mode Victoria Beckham, lancée en 2008 et longtemps déficitaire, a vu l'an dernier son chiffre d'affaires dépasser les 100 millions de livres, selon le quotidien.

Les frères Gallagher aussi

Le classement annuel du Times, qui recense les 350 individus et familles les plus riches du Royaume-Uni, tous secteurs confondus, voit entrer cette année Noel et Liam Gallagher, dont la fortune commune, estimée à 375 millions de livres, a été dopée par la tournée de reformation d'Oasis.

Le magnat des cryptomonnaies thaïlandais-britannique Christopher Harborne, à l'origine d'un don de 5 millions de livres non déclaré au chef du parti anti-immigration Reform UK Nigel Farage, qui a fait ces dernières semaines les gros titres de la presse britannique, entre lui aussi dans la liste.

Nik Storonsky, patron et cofondateur de la banque en ligne britannique Revolut - dont la valorisation s'est envolée l'an dernier à 75 milliards de dollars - a vu sa fortune personnelle plus que doubler l'an dernier, à 16,411 milliards de livres, signant la plus forte progression du classement.

La famille de Gopi Hinduja, mort en novembre dernier et propriétaire d'un conglomérat dans la finance, l'énergie et la tech, reste en tête de la liste compilée par le Sunday Times, avec une fortune de 38 milliards de livres.

/ATS
 

Actualités suivantes

PGA Championship: Scheffler co-leader après le premier tour

PGA Championship: Scheffler co-leader après le premier tour

Autres sports    Actualisé le 15.05.2026 - 08:38

Ditaji Kambundji, la chasseuse est désormais la chassée

Ditaji Kambundji, la chasseuse est désormais la chassée

Autres sports    Actualisé le 15.05.2026 - 05:07

Les favoris intraitables à Dombresson

Les favoris intraitables à Dombresson

Autres sports    Actualisé le 14.05.2026 - 08:05

Super League: Battu par GC, Winterthour est relégué

Super League: Battu par GC, Winterthour est relégué

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 23:03

Articles les plus lus

Bulldozers sur un glacier à Zermatt/Cervinia: acquittement confirmé

Bulldozers sur un glacier à Zermatt/Cervinia: acquittement confirmé

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 12:06

Super League: Battu par GC, Winterthour est relégué

Super League: Battu par GC, Winterthour est relégué

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 23:03

Les favoris intraitables à Dombresson

Les favoris intraitables à Dombresson

Autres sports    Actualisé le 14.05.2026 - 08:05

Ditaji Kambundji, la chasseuse est désormais la chassée

Ditaji Kambundji, la chasseuse est désormais la chassée

Autres sports    Actualisé le 15.05.2026 - 05:07

Stefan Abplanalp passe au skicross

Stefan Abplanalp passe au skicross

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 11:03

Bulldozers sur un glacier à Zermatt/Cervinia: acquittement confirmé

Bulldozers sur un glacier à Zermatt/Cervinia: acquittement confirmé

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 12:06

Super League: Battu par GC, Winterthour est relégué

Super League: Battu par GC, Winterthour est relégué

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 23:03

Les favoris intraitables à Dombresson

Les favoris intraitables à Dombresson

Autres sports    Actualisé le 14.05.2026 - 08:05

Un titre national pour La Chaux-de-Fonds en streethockey

Un titre national pour La Chaux-de-Fonds en streethockey

Autres sports    Actualisé le 11.05.2026 - 12:01

Pépite du 800 m, Audrey Werro n'a peur de rien

Pépite du 800 m, Audrey Werro n'a peur de rien

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 05:04

Stefan Abplanalp passe au skicross

Stefan Abplanalp passe au skicross

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 11:03

Bulldozers sur un glacier à Zermatt/Cervinia: acquittement confirmé

Bulldozers sur un glacier à Zermatt/Cervinia: acquittement confirmé

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 12:06