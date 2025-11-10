Le club de foot Atlético de Madrid racheté par un fonds américain

Le fonds d'investissement américain Apollo Global Management, via sa branche sportive Apollo ...
Le club de foot Atlético de Madrid racheté par un fonds américain

Le club de foot Atlético de Madrid racheté par un fonds américain

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/ANDREU DALMAU

Le fonds d'investissement américain Apollo Global Management, via sa branche sportive Apollo Sports Capital, est devenu l'actionnaire majoritaire de l'Atlético de Madrid, a annoncé lundi le club madrilène, dont la direction reste inchangée.

'Dans le cadre de cet accord, Miguel Angel Gil Marin et Enrique Cerezo continueront à diriger l'Atlético de Madrid, respectivement en tant que directeur général et président, et resteront actionnaires, ce qui garantira la continuité et la vision du projet ainsi que son leadership', a déclaré l'Atlético de Madrid dans un communiqué.

Le fonds Apollo Sports Capital (ASC), qui est récemment devenu actionnaire des tournois de tennis Masters 1000 ATP et WTA de Madrid et Miami, indique que ce rachat de l'Atlético de Madrid 'ne fait pas partie d'une stratégie de contrôle multi-clubs', précise le communiqué.

L'Atlético de Madrid, évalué selon la presse espagnole à 2,5 milliards d'euros (2,3 milliards de francs), garde comme autres actionnaires principaux son directeur général Miguel Ángel Gil, son président Enrique Cerezo, le Quantum Pacific Group et le fonds Ares Management.

'L'investissement d'ASC renforcera la position de notre club parmi l'élite du football et soutiendra notre ambition de fournir des résultats à long terme à nos millions de supporters dans le monde entier', a assuré le club madrilène dans son communiqué.

L'Atlético de Madrid pointe actuellement à la 4e place de la Liga, à six points du Real Madrid, leader du championnat.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lisa Mamié met un terme à sa carrière

Lisa Mamié met un terme à sa carrière

Autres sports    Actualisé le 10.11.2025 - 12:28

La verticale d’Hauterive porte bien son nom

La verticale d’Hauterive porte bien son nom

Autres sports    Actualisé le 10.11.2025 - 04:40

Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle

Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle

Autres sports    Actualisé le 09.11.2025 - 16:03

Aux Jeunes-Rives, un lycéen vous invite à bouger chaque samedi

Aux Jeunes-Rives, un lycéen vous invite à bouger chaque samedi

Autres sports    Actualisé le 08.11.2025 - 15:11

Articles les plus lus

Lukas Britschgi termine 3e à Osaka

Lukas Britschgi termine 3e à Osaka

Autres sports    Actualisé le 08.11.2025 - 13:27

Aux Jeunes-Rives, un lycéen vous invite à bouger chaque samedi

Aux Jeunes-Rives, un lycéen vous invite à bouger chaque samedi

Autres sports    Actualisé le 08.11.2025 - 15:11

Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle

Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle

Autres sports    Actualisé le 09.11.2025 - 16:03

La verticale d’Hauterive porte bien son nom

La verticale d’Hauterive porte bien son nom

Autres sports    Actualisé le 10.11.2025 - 04:40

Julia Simon suspendue pour avoir volé des cartes bancaires

Julia Simon suspendue pour avoir volé des cartes bancaires

Autres sports    Actualisé le 07.11.2025 - 01:05

Lukas Britschgi termine 3e à Osaka

Lukas Britschgi termine 3e à Osaka

Autres sports    Actualisé le 08.11.2025 - 13:27

Aux Jeunes-Rives, un lycéen vous invite à bouger chaque samedi

Aux Jeunes-Rives, un lycéen vous invite à bouger chaque samedi

Autres sports    Actualisé le 08.11.2025 - 15:11

Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle

Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle

Autres sports    Actualisé le 09.11.2025 - 16:03

Justine Mettraux nommée marin féminine de l'année

Justine Mettraux nommée marin féminine de l'année

Autres sports    Actualisé le 06.11.2025 - 09:19

Nouveau procès sur les circonstances de la mort de Maradona fixé

Nouveau procès sur les circonstances de la mort de Maradona fixé

Autres sports    Actualisé le 06.11.2025 - 09:47

Julia Simon suspendue pour avoir volé des cartes bancaires

Julia Simon suspendue pour avoir volé des cartes bancaires

Autres sports    Actualisé le 07.11.2025 - 01:05

Lukas Britschgi termine 3e à Osaka

Lukas Britschgi termine 3e à Osaka

Autres sports    Actualisé le 08.11.2025 - 13:27