Le bronze européen pour Natalie Maag

Natalie Maag a créé la surprise aux Européens d’Oberhof. La lugeuse zurichoise a décroché le ...
Le bronze européen pour Natalie Maag

Le bronze européen pour Natalie Maag

Photo: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS

Natalie Maag a créé la surprise aux Européens d’Oberhof. La lugeuse zurichoise a décroché le bronze.

Elle a aussi marqué des points de Coupe du monde dans cette épreuve disputée sur sa piste d’entraînement où elle réside temporairement durant la saison.

Maag n’a cédé que 0''28 à la Championne d’Europe allemande Merle Fräbel. Il ne lui a manqué que 0''02 pour l’argent qui est allé à l’Autrichienne Lisa Schulte.

La Zurichoise remporte sa deuxième médaille individuelle lors d’un grand rendez-vous après l'argent du sprint en 2024. Elle confirme sa bonne préparation en vue des JO de Cortina dans trois semaines. Après une fin de saison dernière tonitruante avec deux podiums, une 5e au général de la Coupe du monde et aux Mondiaux de Whistler, Maag avait lancé cette l’année olympique avec de grandes ambitions.

Elle n'avait jusqu’ici pas obtenu les résultats espérés. Lors de ses cinq premières courses de Coupe du monde, elle s’est classée 7e, 7e, 11e, 15e et 8e.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lukas Britschgi en chocolat à Sheffield

Lukas Britschgi en chocolat à Sheffield

Autres sports    Actualisé le 17.01.2026 - 19:03

Européens de Sheffield: Kimmy Repond termine à la 7e place

Européens de Sheffield: Kimmy Repond termine à la 7e place

Autres sports    Actualisé le 16.01.2026 - 23:10

La Suisse commence l'Euro par un match nul face aux Féroé

La Suisse commence l'Euro par un match nul face aux Féroé

Autres sports    Actualisé le 16.01.2026 - 22:18

Les Sports Awards auront lieu le 29 mars

Les Sports Awards auront lieu le 29 mars

Autres sports    Actualisé le 16.01.2026 - 11:13

Articles les plus lus

Britschgi 6e après le court

Britschgi 6e après le court

Autres sports    Actualisé le 15.01.2026 - 23:07

Les Sports Awards auront lieu le 29 mars

Les Sports Awards auront lieu le 29 mars

Autres sports    Actualisé le 16.01.2026 - 11:13

La Suisse commence l'Euro par un match nul face aux Féroé

La Suisse commence l'Euro par un match nul face aux Féroé

Autres sports    Actualisé le 16.01.2026 - 22:18

Européens de Sheffield: Kimmy Repond termine à la 7e place

Européens de Sheffield: Kimmy Repond termine à la 7e place

Autres sports    Actualisé le 16.01.2026 - 23:10

Le Conseil fédéral soutient l'organisation des JO d'hiver 2038

Le Conseil fédéral soutient l'organisation des JO d'hiver 2038

Autres sports    Actualisé le 14.01.2026 - 10:28

Britschgi 6e après le court

Britschgi 6e après le court

Autres sports    Actualisé le 15.01.2026 - 23:07

Les Sports Awards auront lieu le 29 mars

Les Sports Awards auront lieu le 29 mars

Autres sports    Actualisé le 16.01.2026 - 11:13

La Suisse commence l'Euro par un match nul face aux Féroé

La Suisse commence l'Euro par un match nul face aux Féroé

Autres sports    Actualisé le 16.01.2026 - 22:18

Ueli Kestenholz victime d'un accident mortel

Ueli Kestenholz victime d'un accident mortel

Autres sports    Actualisé le 13.01.2026 - 12:21

Kimmy Repond de retour après des mois de souffrance

Kimmy Repond de retour après des mois de souffrance

Autres sports    Actualisé le 14.01.2026 - 05:37

Le Conseil fédéral soutient l'organisation des JO d'hiver 2038

Le Conseil fédéral soutient l'organisation des JO d'hiver 2038

Autres sports    Actualisé le 14.01.2026 - 10:28

Britschgi 6e après le court

Britschgi 6e après le court

Autres sports    Actualisé le 15.01.2026 - 23:07