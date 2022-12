Le National s'enthousiasme pour le Championnat d'Europe féminin de football

Le prochain Championnat d'Europe féminin football pourrait bien avoir lieu en Suisse. Le National l'appelle en tout cas de ses voeux, soutenant la candidature helvétique. Ce serait, selon les députés, une belle opportunité de se présenter au continent.

La Suisse a déposé sa candidature, un jour seulement après la qualification de l'équipe féminine de football pour la Coupe du monde. Elle prévoit d'accueillir la plus grande manifestation sportive féminine d'Europe dans huit villes, dont Genève, Sion et Berne, en 2025.

Villes et cantons ont déjà décidé des crédits d'engagement et des aides financières d'un montant conséquent pour le cas où la Suisse serait choisie. L'Union des associations européennes de football devrait prendre sa décision au début de l'année 2023.

Vecteur d'unité

En attendant, le National a voulu montrer son soutien. Il a tacitement adopté une déclaration en ce sens. La Suisse pourrait se présenter au continent, voire au monde entier, comme l'hôtesse sportive, sympathique et compétente d'un tournoi placé sous le signe du développement durable, a souligné Céline Weber (PVL/VD) pour la commission. Les stades et les hôtels sont déjà construits, les distances réduites et le réseau de transports performant.

Une telle manifestation donnerait aussi envie aux jeunes de pratiquer un sport et serait un vecteur d'unité, a-t-elle continué. 'Ce serait également l'opportunité de repenser les investissements et l'organisation' du sport, a jugé Christian Wasserfallen (PLR/BE).

Plusieurs orateurs ont encore souligné qu'il s'agirait de la plus grande manifestation sportive féminine jamais organisée en Suisse. Des milliers de fans seraient attirés.

Lorsque la Suisse a organisé le tournoi masculin en 2008, 'ça a été une fête gigantesque. Les Hollandais ont joué trois fois à Berne. Et la ville était orange', a rappelé Matthias Aebischer (PS/BE). 'Ce serait une chance de taille en matière de marketing touristique', a pointé quant à elle Marie-France Roth Pasquier (Centre/FR).

/ATS