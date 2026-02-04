Le Fribourgeois Liam Rivera sacré champion du monde de freeride

Le snowboarder fribourgeois Liam Rivera a remporté la médaille d'or aux Championnats du monde de freeride mardi à Ordino Arcalis, en Andorre. Il s'agissait des premiers Mondiaux organisés par la FIS.

Dans la poudre des Pyrénées, le Singinois s'est imposé devant le Français Victor de Le Rue et l'Américain Michael Mawn. Il a obtenu une note de 84,33 pour son 'run', suffisant pour battre le Français (80,00), quadruple vainqueur du Freeride World Tour.

'Devenir le premier champion du monde de freeride, c'est comme un rêve. Cette victoire appartient à mon équipe, à mes collègues athlètes suisses et à tous ceux qui ont soutenu la Suisse', a réagi Liam Rivera, cité sur le site de la FIS.

En ski masculin, les Valaisans Martin Bender (6e) et Victor Hale-Woods (11e) ont également signé de belles performances.

Après son entrée dans le giron de la FIS, le freeride pourrait également devenir une discipline olympique en 2030 dans les Alpes françaises.

