Le Conseil fédéral réintroduit le concours d'armée

Un concours réunissant des participantes et participants issus de toutes les formations de l'armée suisse doit voir à nouveau le jour à l'automne. Le Conseil fédéral a modifié mercredi l'ordonnance concernant le sport militaire, qui entrera en vigueur le 1er août.

Le concours d’armée, qui aura lieu tous les deux ans, s'inspirera de l'ancien Swiss Raid Commando, dont la dernière édition remonte à 2009, indique le gouvernement dans un communiqué. Il sera sous la direction de la division territoriale 1.

Cet événement a pour objectif d'acquérir l’expérience nécessaire à la reconstitution de concours militaires appropriés et de pousser les participantes et participants dans leurs limites physiques et mentales. Il s'agit aussi de leur insuffler confiance en leurs capacités militaires et, ainsi, de contribuer au rétablissement des capacités de défense à l’échelon de l’armée.

Seules les patrouilles composées de militaires astreints au service dans l’armée suisse peuvent participer au concours. Les militaires qui participent dans le cadre d’un service d’instruction de base ou d’un service de perfectionnement touchent la solde et les jours de concours sont imputés aux services d’instruction.

/ATS