Le Conseil fédéral augmente les budgets 2025 et 2026 pour J+S

Le Conseil fédéral a entendu les protestations de cet été contre les coupes prévues dans le programme Jeunesse+Sport (J+S). Il a décidé vendredi d'augmenter le budget alloué à ce programme de 20 millions de francs cette année et de 28 millions l'année prochaine.

Le budget 2026 prévoyait une réduction de 20%, soit 2,2 millions de francs. Une décision qui n'a pas été au goût de nombreuses associations sportives et de cantons, surtout romands, qui ont rappelé que la participation aux activités J+S a atteint un niveau record en 2024, avec plus de 680'000 enfants et jeunes concernés, soit une hausse de 6% sur un an.

Le Conseil fédéral reconnaît l'importance et les effets positifs de la promotion de l'activité physique auprès des enfants et des jeunes, indique-t-il dans un communiqué. Il a donc approuvé une hausse du budget, qui est actuellement de 115 millions de francs par an. L'idée est que les subventions fédérales ne soient pas réduites malgré la hausse du nombre de participants.

Le montant des subventions dès 2027 sera analysé d'ici fin 2025.

