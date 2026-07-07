Le CIO réintègre les Russes, sans leur rendre hymne et drapeau

Le CIO a levé mardi les restrictions imposées aux sportifs russes. Ceux-ci pourront retrouver ...
Le CIO réintègre les Russes, sans leur rendre hymne et drapeau

Le CIO réintègre les Russes, sans leur rendre hymne et drapeau

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Le CIO a levé mardi les restrictions imposées aux sportifs russes. Ceux-ci pourront retrouver les sports d'équipe et participer aux qualifications pour les JO 2028 de Los Angeles.

Mais ceci sans leur rendre dans l'immédiat leur hymne et leur drapeau. Cette réintégration, recommandée dès maintenant aux fédérations internationales dans leurs sports respectifs, s'accompagne d'exigences particulières dans le suivi antidopage, précise le CIO dans un communiqué: chaque athlète russe devra se soumettre à 'plusieurs tests' avant de retrouver les compétitions internationales.

/ATS
 

Actualités suivantes

Podium pour la judokate Laurence Jeanneret Berruex

Podium pour la judokate Laurence Jeanneret Berruex

Autres sports    Actualisé le 07.07.2026 - 10:20

« On essaie d'accepter la situation », lâche Nestor Lorenzo

« On essaie d'accepter la situation », lâche Nestor Lorenzo

Autres sports    Actualisé le 07.07.2026 - 03:44

Loane Richard en quête d’expérience et de performances

Loane Richard en quête d’expérience et de performances

Autres sports    Actualisé le 07.07.2026 - 11:39

Les rameurs neuchâtelois se parent de médailles

Les rameurs neuchâtelois se parent de médailles

Autres sports    Actualisé le 06.07.2026 - 11:40

Articles les plus lus