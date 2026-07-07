Le CIO réintègre les Russes, sans leur rendre hymne et drapeau

Le CIO a levé mardi les restrictions imposées aux sportifs russes. Ceux-ci pourront retrouver les sports d'équipe et participer aux qualifications pour les JO 2028 de Los Angeles.

Mais ceci sans leur rendre dans l'immédiat leur hymne et leur drapeau. Cette réintégration, recommandée dès maintenant aux fédérations internationales dans leurs sports respectifs, s'accompagne d'exigences particulières dans le suivi antidopage, précise le CIO dans un communiqué: chaque athlète russe devra se soumettre à 'plusieurs tests' avant de retrouver les compétitions internationales.

/ATS